В российском регионе подростки в шутку облили бензином и подожгли друга

СК: подростки в шутку подожгли друга на Алтае, он в больнице с ожогами половины тела

В Алтайском крае подростки в шутку облили бензином и подожгли друга. В настоящее время он находится в больнице с ожогами половины тела. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, инцидент произошел вечером 5 сентября в городе Горняке.

14-летний россиянин был дома с двумя сверстниками. Один из них «из шалости» решил облить одежду друга бензином, а потом поднес горящую зажигалку. В результате ребенок получил 50 процентов ожога тела и был доставлен в медучреждение. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

13 августа стало известно, что в московском СНТ «Красная Пахра» мужчина заживо сжег свою учительницу по музыке. Он пробрался в дом к пенсионерке и поджег ее и ее 74-летнего двоюродного брата.