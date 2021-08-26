Многодетная россиянка рассказала о попытках изъять детей из-за шалости сына

Многодетная мать-одиночка из Челябинска Кристина Н. рассказала, что сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) забрала ее восьмилетнего сына и двух младших дочерей после того, как старший мальчик поджег бумажку в ванной комнате. Она якобы пытается изъять троих детей из-за одной шалости сына и передать их другой семье. Об этом Кристина Н. сообщила «Ленте.ру».

По словам женщины, в тот момент ее не было дома: она ненадолго отошла в магазин с младшей дочерью. Спасатели, которые приехали на вызов, документально подтвердили, что пожара не было. Однако сотрудница ПДН заявила, что детей необходимо госпитализировать.

«Вечером я поехала домой и увидела там раскиданные вещи, как мне сказал сосед, она [сотрудница ПДН] сама их раскидала по всему дому», — рассказала женщина.

Когда Кристина Н. приехала с вещами в больницу, ее не пустили к детям. Ей сказали, что их доставили в медучреждение «по факту изъятия», хотя, как утверждает россиянка, никакого документа об этом оформлено не было. В опеке женщине сообщили, что никакого подписанного решения об изъятии детей также нет. Ей объяснили, что в таких ситуациях делают предупреждение и выписывают штраф от 100 до 500 рублей, а не изымают детей.

«Мне заявили, что дети поедут в приют, хотя они не имеют права разделять детей», — подчеркнула Кристина Н. По ее словам, сотрудница ПДН сказала ей, что «найдет детям новых опекунов». Россиянка отметила, что ее двухлетняя дочь после случившегося начала плохо спать и часто плакать.

В настоящее время Кристина Н. готовит документы — различные справки и характеристики, которые необходимы, чтобы оставить детей. У нее на это есть месяц, в противном случае их отдадут в приют, а потом — новой семье.

Соседка Кристины Н. Марина уверяет, что она одна воспитывает сына и дочерей и делает все, чтобы они ни в чем не нуждались. У детей всегда полный холодильник еды, много одежды, поэтому, по мнению Марины, объективных причин лишать Кристину Н. родительских прав нет. В настоящее время детей якобы удерживают незаконно, без решения суда. «В нерабочее время составили акт об ограничении матери в родительских правах. Кристина уже обращалась в полицию, но ей там ничем не помогли», — добавила Марина в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее опека из Екатеринбурга отобрала детей у матери-одиночки из-за беспорядка в квартире. По словам женщины, в социальные службы пожаловался ее отец, с которым у россиянки сложные отношения. Соцработники и правоохранители пришли с проверкой, когда родительницы не было дома. Они сфотографировали беспорядок и оштрафовали женщину на 500 рублей. После того, как женщина убралась, опека вернулась и забрала детей.