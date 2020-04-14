Бывший муж лишил врача опеки над дочерью из-за угрозы коронавируса

Врач из американского штата Флорида временно лишилась опеки над дочерью из-за того, что она работает на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывший муж врача Терезы Грин (Theresа Green) Эрик (Eric) обратился в суд c просьбой временно лишить ее опеки над их малолетней дочерью, чтобы не подвергать ребенка угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Супруги развелись в 2018 году и договорились проводить время с ребенком поровну.

Суд удовлетворил ходатайство, так как счел общение с работающей в сфере здравоохранения матерью опасным для девочки.

Грин не согласна с таким решением. «Я думаю, это нечестно. Это жестоко, просить меня выбирать между моим ребенком и клятвой, которую я давала в качестве врача. Я не брошу мою команду на работе и пациентов, которых будет все больше в ближайшие недели и которым потребуется моя помощь в спасении их жизней, но это пытка», — сказала она.

Она подчеркнула, что такое решение суда — дискриминация в отношении нее, так как она мать в разводе. «Если бы я была замужем, мне бы дали возможность приходить домой к моему ребенку. Никто не сказал бы мне, что я не должна этого делать», — подчеркнула Грин.

Врач заявила, что носит полную защитную экипировку во время работы, поэтому считает общение с ребенком безопасным. «Я была шокирована тем, что судья пошел на такой шаг, не поговорив с экспертами в области медицины. Он забрал у меня ребенка и не подумал об эффекте, который это окажет на дочь, ее психическое и психологическое благополучие», — посетовала она.

Ранее сообщалось, что медсестре из ирландского города Корк и ее мужу — соцработнику — пришлось выбирать, кому придется съехать из дома, чтобы обезопасить детей от угрозы заражения коронавирусом. Муж и жена постоянно спорят, кто из них останется дома в ближайшие дни с их тремя детьми — семилетней Молли, пятилетним Джеком и трехлетней Люси, чтобы не подвергать их угрозе заражения смертельно опасной инфекцией.

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