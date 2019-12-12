Путину направили предложения по изъятию представляющих угрозу родителей из семьи

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) направили Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи детей и представляющих для них угрозу родителей. Они предполагают реформацию системы опеки и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом со ссылкой на документ сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эксперты СПЧ предложили сделать изъятие ребенка из семьи крайней мерой, которую стоит применять лишь в случае, когда «угроза исходит от родителя и неустранима». Органы опеки предлагается ориентировать на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребенка в семью при условии, что родители не совершали преступлений против его жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина, сейчас Семейный кодекс предусматривает только возможность в течение семи дней подать иск о лишении родительских прав — в нем ничего не сказано о помощи семье.

В СПЧ также предложили удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет угрозу, или же передать ребенка родителю, который не представляет угроз. Как пояснила Пушкина, такой нормы сейчас нет, и суды отказывают в принудительном выселении из квартиры «родителя-алкоголика, лишенного прав».

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В случае, если ребенка изъяли из семьи, его предлагается не помещать в детский дом, а передавать родным и близким. Если у ребенка нет таких родственников или знакомых, то во временную приемную семью. В это время будет вестись работа с его родной семьей. В документе также сказано, что решение о перемещении ребенка должно приниматься в течение 12 часов.

Для замещающих семей также предлагается разработать отдельные программы подготовки и сопровождения. Так, они должны будут проходить специальную подготовку для работы со сложными детьми и обеспечивать их контакты с родственниками. Потенциальные усыновители должны будут проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме. Подготовка опекунов также должна зависеть от особенностей ребенка, его возраста и здоровья. Эксперты предложили наладить подготовку и переподготовку специалистов, которые работают с детьми в кризисных ситуациях.

В июле глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за введение максимально разрешенного числа детей, которых можно усыновить одной семье. По мнению Плетневой, усыновление десяти и более детей «напоминает меркантильность». Кроме того, Плетнева выступила против усыновления детей однополыми семьями. По ее мнению, это «не просто нельзя, это неестественно».

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