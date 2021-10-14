Загоревшиеся из-за пожара на складе в Москве машины сняли на видео

Появилось видео мощного пожара на юге Москвы, из-за которого загорелись десять машин

На Котляковской улице на юге Москвы из-за пожара на складах загорелись бытовки и припаркованные рядом машины. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, что мощный пожар охватил пять припаркованных рядом со складом машин. Часть автомобилей полностью сгорели, пожарные пытаются потушить возгорание.

По данным ТАСС, в пресс-службе столичного управления МЧС заявили, что пожар ликвидирован, сведений о пострадавших нет. Источник агентства сообщил, что всего загорелись десять автомобилей и две бытовки.

Ранее в Кургане из-за пожара в частном жилом доме погибли шесть человек, в том числе три ребенка. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.