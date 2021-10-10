Число погибших при пожаре в Кургане возросло до шести человек

Число погибших при пожаре в частном доме в Курганской области возросло до шести человек

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Шесть погибших, в том числе три ребенка», — говорится в сообщении. Известно, что все жертвы были жителями сгоревшего дома.

Ранее в пресс-службе СУ СК по региону сообщалось о четырех жертвах возгорания в частном доме на Урожайной улице — двух женщинах 1958 и 1979 годов рождения и детях 2013 и 2008 годов рождения. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

В июле семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Ректор вуза уточнил, что пострадавшие отравились продуктами горения. Тогда пятерым помощь оказали на месте, еще двоих доставили в больницу.

