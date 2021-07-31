Семь человек пострадали при пожаре в общежитии российского вуза

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ректор российского вуза Николай Карякин в Instagram.

Он уточнил, что пострадавшие отравились продуктами горения. «Пятерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались. Еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения эвакуированы в токсикологический центр ГКБ №33», — добавил Карякин.

По его словам, возгорание началось в одной из комнат. «Здание общежития сильно повреждено, выгорел четвертый этаж и кровля. Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям», — заключил ректор.

По данным источника ТАСС, в результате пожара в общежитии пострадали девять человек.

В 20:30 по московскому времени возгорание было локализовано на площади в тысячу квадратных метров.