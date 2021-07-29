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В Саратовской области двое взрослых и трое детей погибли в пожаре

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Фото: СК РФ по Саратовской области

При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек: двое взрослых и трое детей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло ночью в селе Наумовка Балаковского района.

«При разборе конструкций сгоревшего жилища пожарными обнаружены тела 60-летнего мужчины, 61-летней женщины и троих детей в возрасте 1 года 8 месяцев, четырех и девяти лет (двое мальчиков и девочка — внуки погибших мужчины и женщины)», — говорится в заявлении следователей.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в июле в центре Ростова-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом. К тушению пожара были привлечены 200 спасателей и более 50 единиц техники.

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