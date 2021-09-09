Число жертв пожара в переполненной индонезийской тюрьме выросло до 44

Число жертв пожара в исправительной колонии Тангеранг в Индонезии увеличилось до 44. Об этом сообщает Reuters.

Огонь разгорелся в одном из блоков этой тюрьмы на окраине индонезийской столицы Джакарта. Количество заключенных в этом блоке превысило норму в три раза. Вместо 38 заключенных там находилось 122 человека. В основном — осужденные за преступления, связанные с наркотическими веществами.

Изначально спасатели насчитали 41 погибшего, однако потом трое заключенных скончались в больнице из-за тяжелых ожогов. Таким образом, общее число жертв возросло до 44. По данным администрации исправительного учреждения все погибшие были заключенными. Отмечается, что это самый смертоносный пожар в Индонезии за последние годы. По предположению спасателей, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки в здании тюрьмы.

Этот инцидент возбудил в Индонезии дискуссию по поводу пересмотра антинаркотического законодательства. По словам активистов, строгие законы Индонезии приводят к тому, что в тюрьмах сидит непропорциональное число людей. Многие из тех, кого осуждают за преступления с наркотиками являются мелкими потребителями.

Об инциденте в колонии стало известно 8 сентября. Пожар начался рано утром, когда большинство заключенных спали. В наиболее пострадавшем тюремном блоке находились 122 человека. Уточнялось, что в основном в Тангеранге содержались преступники, задержанные за правонарушения, связанные с наркотиками.

