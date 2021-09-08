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В Индонезии десятки человек погибли из-за пожара в тюрьме

В столице Индонезии более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме
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Фото: Antara Foto / Reuters

В тюрьме Тангеранг на окраине столицы Индонезии произошел крупный пожар, из-за которого погибли десятки человек. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, пожар начался рано утром, когда большинство заключенных спали. В наиболее пострадавшем тюремном блоке находились 122 человека, в то время как его вместимость не превышает 40. В основном в Тангеранге содержались преступники, задержанные за правонарушения, связанные с наркотиками.

Отмечается, что несколько камер оказались заблокированы из-за быстрого распространения огня. В результате пожара погибли более 40 осужденных, в том числе граждане Португалии и Южной Африки. Десятки человек получили травмы, некоторые из них на данный момент находятся в реанимации. Причины пожара устанавливаются, однако по предварительным данным возгорание началось в результате короткого замыкания.

24 августа сообщалось о крупном пожаре на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. В результате происшествия погибли как минимум пять человек, еще шестеро пострадали. По данным BBC News, за шесть недель до пожара в подводном трубопроводе компании произошла утечка газа.

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