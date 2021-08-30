Мир
 
Последние новости
Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира
В Польше рассказали об «ударе» России по США
В России улучшат гиперзвуковые ракеты
Олег Майами рассказал об ужасах жизни с экс-супругой Гуфа
Талибы потребовали у экс-лидера Афганистана вернуть незаконно полученные деньги
Макрон рассказал о преподанном талибами уроке
Умер обладатель семи премий «Эмми» Эдвард Аснер
Франция сохранит свой контингент в Ираке даже после ухода США
Викторию Боню публично избили молотком
Новости партнеров

Пожар сразу и полностью охватил 15-этажный жилой дом в Милане

На юге Милана 15 этажей здания полностью сгорели из-за облицовки здания
Перейти в «Мою Ленту»
Видео: YouTube / Enzo Carretta

Многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане из-за облицовки и попал на видео, ролик в своем YouTube-канале опубликовал пользователь Enzo Carretta.

На кадрах видно, как огонь охватил все здание. Языки пламени видны со всех окон многоэтажки. По данным газеты Corriere della Sera, пожар, который, по предварительным данным, начался на 15-м этаже, сразу перешел на все здание через внешнюю облицовку.

На место происшествия на юге Милана прибыли десятки автомобилей скорой помощи и пожарных. Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать часть жильцов дома. Те, кто почувствовал запах дыма сразу, смогли выбраться из многоэтажки самостоятельно. Дом высотой в 60 метров обшит листами полистирола. В нем проживает около 70 семей.

Согласно данным итальянской газеты La Stampa, даже после тушения большей части возгорания, на крыше здания по-прежнему полыхал огонь. Густой дым видно издалека, а здание оцеплено полицией. В здании мог идти ремонт, об этом свидетельствуют установленные на по периметру леса.

Ранее в Псковской области трое человек погибли при пожаре в гостевом доме. Возгорание произошло в деревне Подбровье-1. Причиной стало короткое замыкание в сауне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа предварительная причина пожара в больнице Ярославля
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице Ярославля