Пожар сразу и полностью охватил 15-этажный жилой дом в Милане

Видео: YouTube / Enzo Carretta

Многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане из-за облицовки и попал на видео, ролик в своем YouTube-канале опубликовал пользователь Enzo Carretta.

На кадрах видно, как огонь охватил все здание. Языки пламени видны со всех окон многоэтажки. По данным газеты Corriere della Sera, пожар, который, по предварительным данным, начался на 15-м этаже, сразу перешел на все здание через внешнюю облицовку.

На место происшествия на юге Милана прибыли десятки автомобилей скорой помощи и пожарных. Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать часть жильцов дома. Те, кто почувствовал запах дыма сразу, смогли выбраться из многоэтажки самостоятельно. Дом высотой в 60 метров обшит листами полистирола. В нем проживает около 70 семей.

Согласно данным итальянской газеты La Stampa, даже после тушения большей части возгорания, на крыше здания по-прежнему полыхал огонь. Густой дым видно издалека, а здание оцеплено полицией. В здании мог идти ремонт, об этом свидетельствуют установленные на по периметру леса.

Ранее в Псковской области трое человек погибли при пожаре в гостевом доме. Возгорание произошло в деревне Подбровье-1. Причиной стало короткое замыкание в сауне.