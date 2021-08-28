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Названа предварительная причина пожара в больнице Ярославля

РЕН ТВ: причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник
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Фото: Правительство Ярославской области

Пожар в ярославской клинической больнице №3 мог произойти из-за невыключенного прибора. Об этом сообщает РЕН ТВ .

«По предварительной версии, причиной пожара в больнице в Ярославле, где отключились аппараты ИВЛ, стал невыключенный кипятильник», — говорится в заявлении. Ранее в МЧС рассказали, что возгорание в медицинской учреждении произошло по электротехнической причине.

По информации ярославских властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения больницы поступило в 22:09. Уточняется, что очаг задымления был расположен на первом этаже.

28 августа правительство Ярославской области подтвердило гибель одного пациента, который находился в палате терапевтического отделения. Власти отметили, что причина смерти не связана с пожаром. Там добавили, что из-за возгорания эвакуировали семь человек, на данный момент очаг задымления ликвидирован.

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