Названа предварительная причина пожара в больнице Ярославля

РЕН ТВ: причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник

Пожар в ярославской клинической больнице №3 мог произойти из-за невыключенного прибора. Об этом сообщает РЕН ТВ .

«По предварительной версии, причиной пожара в больнице в Ярославле, где отключились аппараты ИВЛ, стал невыключенный кипятильник», — говорится в заявлении. Ранее в МЧС рассказали, что возгорание в медицинской учреждении произошло по электротехнической причине.

По информации ярославских властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения больницы поступило в 22:09. Уточняется, что очаг задымления был расположен на первом этаже.

28 августа правительство Ярославской области подтвердило гибель одного пациента, который находился в палате терапевтического отделения. Власти отметили, что причина смерти не связана с пожаром. Там добавили, что из-за возгорания эвакуировали семь человек, на данный момент очаг задымления ликвидирован.