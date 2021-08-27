Видео с пожаром в китайском небоскребе попало в сеть

Китайские пожарные тушат мощный огонь в небоскребе, о жертвах не сообщается

Мощный пожар охватил небоскреб в северо-восточном китайском городе Далянь. Об этом сообщает агентство Global Times.

По последней информации, огонь тушат 30 экипажей пожарных машин, всего сто человек. Чтобы облегчить работу пожарным, в здании отключили энергоснабжение. Горит жилой блок, однако информации о жертвах не поступало. Также неизвестно, есть ли кто-то внутри небоскреба и что стало причиной возгорания.

В сети появились кадры с места происшествия. На видео очевидцев запечатлено здание, объятое огнем с первого по верхний этажи. С него сыпятся части стен и другой мусор, покрытый пламенем.

Ранее стало известно, что в промзоне английского курортного города Ройал-Лемингтон-Спа произошел взрыв и начался сильный пожар. По последней информации, загорелся склад пластмассы. Густой черный дым поднялся над эпицентром и едкой пеленой затянуло окрестности. Спасатели порекомендовали жителям окрестностей не выходить на улицу и крепко закрыть окна и двери.