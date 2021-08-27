В английском городе произошел взрыв в промышленной зоне

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа произошел взрыв и начался крупный пожар в промышленной зоне. Об этом сообщает Daily Express.

Издание сообщает, что одни пользователи Twitter из города в графстве Уорикшир видели пожар и черный дым в промышленной зоне. Другие видели, как прохожие кашляют из-за густого смога. Также поступали сообщения, что взрывы начались уже после возгорания.

На месте работают полиция и служба спасения. Правоохранители в срочном порядке уводят людей с места происшествия. Медицинские службы города рекомендовали жителям оставаться дома и плотно закрыть окна и двери.

В настоящее время полиция устанавливает причины и очаг возгорания вместе с аварийными службами. Сотрудники перекрыли дороги к промзоне. К месту пожара прибыла воздушная скорая помощь.

26 августа из-за возгорания произошел взрыв на складе инженерных боеприпасов в Казахстане, где хранилось более 500 тонн тротила. Жертвами стали пятеро погибших и около 90 раненых. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев обещал, что подаст в отставку.