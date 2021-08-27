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Раскрыта возможная причина смертельного пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура: неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Екатеринбурге
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Кадр: E1.ru

Возможной причиной пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли два человека, стало неосторожное обращение с огнем — эта версия рассматривается в качестве основной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что точную причину и очаг пожара раскроют после экспертизы.

О пожаре стало известно ранее 27 августа — загорелся пятиэтажный дом на улице Мичурина, 98. Площадь возгорания составила 780 метров. Умерли два человека — мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения. Спасти удалось 65 жильцов, в том числе семерых детей. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту происшествия.

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