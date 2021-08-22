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В Подмосковье загорелся торговый центр

В подмосковных Мытищах в ТРЦ загорелись батуты, на которых прыгали дети
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Кадр из видео с места пожара в ТРЦ 4Daily в Мытищах
Кадр из видео с места пожара в ТРЦ 4Daily в Мытищах
Фото: Telegram-канал https://t.me/pdmnews/42041

В торговом центре (ТЦ) 4Daily в Мытищах в развлекательной зоне «Замания» загорелись батуты, на которых прыгали дети. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на слова очевидцев.

По словам посетителей, пожар распространился за считанные секунды. Когда люди начали выбегать из ТЦ, пространство уже заполонил черный едкий дым. «Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно, конечно! В такие моменты понимаешь, как за секунды ты можешь потерять своих близких. Детей хватали на руки, было, конечно, не до вещей», — сказал один из родителей.

На место прибыли пожарные, открытое горение было быстро ликвидировано. По данным МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет.

22 августа стало известно, что в результате взрыва в квартире дома на улице Малой Набережной на северо-западе Москвы погибли два человека. По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ. По другой — взорвалась граната.

Сначала говорилось о том, что в результате ЧП погиб 14-летний подросток, а также двое пострадали: один взрослый и 12-летний мальчик. Позже прокуратура Москвы уточнила, что в автомобиле скорой помощи скончался еще один пострадавший — мужчина. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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