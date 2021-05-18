За погибших в «Зимней вишне» детей потребовали по 100 миллионов рублей

Двое родителей, дети которых погибли при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, потребовали моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей за каждого ребенка, сообщает ТАСС.

«Я прошу суд взыскать в свою пользу с гражданских ответчиков компенсацию морального вреда по 100 миллионов рублей за гибель каждого ребенка. Я полагаю, что любая сумма компенсации не может быть чрезмерной и, к сожалению, не может компенсировать боль утраты. Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери», — заявил на судебном заседании отец двоих погибших детей Эдуард Ковалевский.

Такое же требование выдвинула Елена Тесленко, в «Зимней вишне» погибла ее девятилетняя дочь.

«В погоне за прибылью [собственники] умышленно допустили существенные нарушения пожарной безопасности, что послужило основной причиной пожара и основной причиной гибели людей. Именно поэтому 60 процентов от заявленной суммы я прошу взыскать с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"», — заявила Тесленко.

Пострадавшие потребовали взыскать 30 процентов от суммы с МЧС и 10 процентов — с остальных гражданских ответчиков.

Обвиняемых по делу «Зимней вишни» восемь, в том числе гендиректор Надежда Судденок и технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в 2018 году. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

Ранее сообщалось, что обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» запросили тюремные сроки от 5 до 14,5 года.