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Родственники погибших нашли причину запертых дверей в кинозале с детьми

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Двери в один из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер один из зрителей. Об этом заявил житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре троих детей, жену и сестру. Свое видеообращение он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

По словам Вострикова, ему был предоставлен доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре, на которых видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.

«Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли», — рассказал он.

При этом Востриков отметил, что, по его данным, мужчине, который закрыл дверь, в итоге удалось спастись.

Ранее одна из пострадавших, которая в момент пожара находилась в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

«В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — написала она на своей странице в Instagram.

По словам женщины, попытку самостоятельно покинуть зал зрители предприняли, только когда дети начали терять сознание. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

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