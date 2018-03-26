Запертые двери в сгоревшем с детьми кинозале объяснили угрозой штрафов

Сотрудники некоторых кинотеатров во время сеанса закрывают двери в залы, чтобы не получить штрафы со стороны Минкультуры и дистрибьюторов в случае, если зрителей на сеансе окажется больше, чем проданных билетов. Об этом РБК сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал», — объяснил он.​ Кроме того, штрафовать могут и дистрибьюторы.

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О том, что двери в один из залов кинотеатра во время сеанса были закрыты, «Ленте.ру» сообщил сотрудник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, участвовавший в спасении детей. В помещении оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся пожар и едкий дым помешали это сделать. Спасателям не удалось дойти до кинозала из-за угрозы обрушения балок.

По словам собеседника «Ленты.ру», трагедию можно было бы предотвратить, если бы работали аварийные выходы, прозвучала сигнализация и имелись огнетушители.

По данным МЧС на 17:30 по московскому времени, из 64 человек, погибших в результате пожара, опознаны 23. Генетическая экспертиза тел начнется утром 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. Среди опознанных восемь детей. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из «Зимней вишни», чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле торгового центра.

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