В «Зимней вишне» не было огнетушителей

В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не было огнетушителей. Об этом «Ленте.ру» рассказал сотрудник торгового центра.

«Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала», — сказал он.

По его словам, огонь распространился слишком быстро по поролоновым шарикам и батутам в игровых комнатах, помещение мгновенно заполнилось едким дымом, и что-либо увидеть было невозможно. Мужчина довел коллегу и ребенка «по мышечной памяти» до лестницы на третий этаж, затем поднялся обратно за детьми, застрявшими в игровом комплексе «Круча». Ему помогали другие сотрудники центра — они набегу разували детей, которые были в тот момент на катке и не могли быстро передвигаться.

«Я находился в самой дальней детской комнате. Там есть вторая, они соединены стенкой. И эта детская комната… Она сделана, как лабиринт. Детский лабиринт. Если честно, загони меня туда, я не смогу оттуда выбраться, тем более в дыму. Я звал, пока мог, детей, вытаскивал, пока видел», — сообщил он «Ленте.ру».

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Он также подчеркнул, что при тренировочной эвакуации месяц назад персонал так же выходил через центральный вход — двери черного выхода были закрыты на замок, ими никто никогда не пользовался.

Собеседник «Ленты.ру» опроверг версию сотрудника ЧОП Евгения Гумирова о мощном хлопке. Ранее охранник сообщил следователям, что в служебном помещении в 16:03 по местному времени сработал сигнал оповещения о пожаре, притом что общее оповещение на весь торговый центр не включили. Далее в 16:05 Гумирову доложили о возгорании на четвертом этаже в детском центре. Туда был направлен охранник, чтобы проверить сообщение. Около 16:07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество, заявил он. Его подозревают в отключении сигнализации.

По последним данным, при пожаре в Кемерове, который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Есть пропавшие без вести, их число в МЧС не уточнили. Из-под завалов извлекли 58 тел, 17 опознаны.

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