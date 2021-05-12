Обвиняемым по делу «Зимней вишни» попросили дать до 14,5 года колонии

Обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» запросили тюремные сроки от 5 до 14,5 года, сообщает РИА Новости.

Наибольший срок лишения свободы прокуратура запросила для генерального директора, владевшего зданием «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой. На 14 лет обвинение просит посадить гендиректора торгового центра Надежду Судденок, на 13 лет — технического директора комбината Георгия Соболева.

Кроме того, для пожарных, руководивших тушением — Андрея Бурсина и Сергея Генина — требуют заключения на 6 и 5 лет соответственно. Всего обвинение уже предъявлено восьми фигурантам дела, а арестовано по нему 15 человек — собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня.

Рассмотрение дела о пожаре в «Зимней вишне» началось два года назад — все это время шло судебное следствие, сегодня в кемеровском суде приступили к прению сторон.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.