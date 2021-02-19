Охранник рассказал подробности трагедии в «Зимней вишне»

В Кемерове охранник сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» Сергей Антюшин рассказал в суде подробности трагедии. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить ее вручную. «В начале снял, потом взял на охрану раздел, он опять не запустился, я уже после этого кнопку начал ручного пуска нажимать», — сказал охранник.

Антюшин пояснил, что не был знаком с должностной инструкцией и с договором на оказание охранных услуг, а свои должностные обязанности знал со слов старшего на объекте.

Кроме того, с ним не заключили трудовой договор. По словам обвиняемого, договор ему предъявили, когда он уже был в СИЗО.

В сентябре прошлого года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». По версии следствия, бизнесмен дал взятку в семь миллионов рублей чиновникам, в частности, начальнику кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.

25 марта 2018 года в здании произошел пожар. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.