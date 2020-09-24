Дело совладельца сгоревшей «Зимней вишни» направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом в четверг, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, бизнесмен дал взятку в семь миллионов рублей чиновникам, в частности, начальнику кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. В итоге Вишневский получил разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни» без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Комкова все грубейшие нарушения пожарной безопасности проигнорировала.

Дело Вишневского направлено в Центральный районный суд Кемерова.

25 марта 2018 года в здании произошел пожар. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.