Торговый центр в Москве эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в торговом центре «Ханой-Москва» на востоке столицы из здания были эвакуированы более 500 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Пострадавших нет.

Возгорание началось в подсобном помещении конференц-зала на третьем этаже, горели мебель и личные вещи. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1бис.

В марте 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Тогда погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.