Россиянин сорвал со стелы почета фото ушедшего после «Зимней вишни» губернатора

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В Кемерове неизвестный сорвал с городской стелы почета фото бывшего губернатора региона Амана Тулеева, который ушел с поста после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», а также портрет бывшего мэра областной столицы Владимира Михайлова. Об этом сообщает NGS42.RU. Очевидцы сняли вандализм на видео, ролик публикует закрытый Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

«Пошел Тулеев», — говорит женщина за кадром, видя, как неизвестный уносит плакат в лес, за стелу. Очевидцы действий мужчины сообщили о произошедшем в полицию. «По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил два портрета и повредил несколько фонарей декоративной подсветки», — сообщили NGS42.RU в региональном управлении МВД.

Укравший портреты мужчина задержан, полицейские выясняют мотивы его действий. Издание отмечает, что портрет Тулеева пропадает со стелы не в первый раз.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Чиновник объяснил, что трагедия подкосила его здоровье.