Бывший российский губернатор пожаловался на «пустоту вокруг»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал об отвернувшихся от него людях и «пустоте вокруг» после ухода с поста главы региона. Интервью с Тулеевым опубликовано на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Политик объяснил, что пока человек у власти, он всем нужен и окружающие относятся к нему с почтением. «А как только оставил пост — вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись», — сказал он.

Тулеев отметил, что сначала ему было обидно за сложившуюся ситуацию, но сейчас он понимает, что люди себя так ведут, потому что «всеми движет страх за свою карьеру, должность». Кроме того, по его словам, есть и порядочные люди, которые понимают и поддерживают его в трудную минуту.

Он объяснил, что ему пришлось покинуть пост, перенеся две сложные операции, после которых ему нужна была реабилитация. «Да и трагедия в "Зимней вишне" сильно подкосила здоровье. А губернатор — это же не кабинетный работник», — подчеркнул он. По его словам, в этой должности нужно быть постоянно в движении.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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