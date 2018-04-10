Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса

Бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева избрали главой Совета народных депутатов Кемеровской области. За него проголосовали 38 депутатов. Против выступил один, сообщает ТАСС.

Тулеев впервые принимал участие в заседании регионального парламента в качестве народного депутата. Его кандидатура была единственной на голосовании.

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Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал президенту страны прошение уволить его по собственному желанию. По словам самого Тулеева, «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя».

В отставку Тулеев подал после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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