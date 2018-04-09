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Тулееву предложили новую должность в Кузбассе

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Аман Тулеев

Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что в понедельник досрочно подал в отставку. По его словам, он это сделал, чтобы на должность могли избрать бывшего губернатора региона Амана Тулеева, пишут РИА Новости.

«Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — сказал Синицын агентству.

По словам Синицына, его заявление депутаты смогут рассмотреть на сессии во вторник.

Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал президенту страну прошение уволить его по собственному желанию. По словам самого Тулеева, «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя».

В отставку Тулеев подал после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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