Завершено следствие по делу совладельца сгоревшей «Зимней вишни»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бизнесмена обвиняют в даче взятки в семь миллионов рублей чиновникам, в частности, начальнику кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну и директору фирмы «ИСК "Ресурс"» Никите Чередниченко. Благодаря этому вознаграждению Вишневский провел реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Комкова проигнорировала грубейшие нарушения пожарной безопасности. В результате произошедшего пожара погибли 60 человек, среди которых были дети.

Вишневского в марте 2019 года задержали в Польше и год спустя выдали России.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru