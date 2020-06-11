Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин просил денег на квартиру в Сочи

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший семью в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», сразу после происшествия просил у властей региона деньги на квартиру в Сочи. Об этом сообщил бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в разговоре с журналистом Андреем Ванденко, который на основе интервью выпустил книгу под названием «Аман Тулеев. С моих слов записано верно». Отрывок из книги приводит Сибдепо.

«Что касается этого Вострикова, в процессе нашего общения у меня сложилось стойкое ощущение, что он отпетый циник. … Встречу с каждой семьей я начинал с минуты молчания. Всегда люди вставали, а этот остался сидеть!» — сказал Тулеев.

По его словам, при встрече Востриков сразу завел разговор о деньгах и спросил, какую сумму власти еще могут добавить. «Не скрою, удивился такой постановке вопроса, спрашиваю: "Сколько же тебе нужно?" Говорит: "Хочу уехать в Сочи, купить квартиру и завести там дело"», — добавил экс-губернатор.

Тулеев рассказал, что потерпевшего «пыталась урезонить» мать. Она спросила, как ему не стыдно, и отметила, что тот даже не вспомнил о погибших детях. «Он обругал ее. При мне!» — заключил бывший глава Кемеровской области.

Игорь Востриков потерял в пожаре жену, троих детей и сестру. Он стал одним из организаторов митинга, который прошел у здания местной администрации через несколько дней после пожара. Во время акции тогдашний вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (ныне глава региона) обвинил мужчину в попытке пиара. В июне 2018 года Востриков баллотировался на выборах в Совет народных депутатов региона по списку партии «Единая Россия», однако не набрал необходимого количества голосов.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018-го. В результате происшествия погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. По факту пожара возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

После пожара Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Он руководил регионом с 1997 года.

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