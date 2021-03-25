Аман Тулеев допустил вероятность поджога в «Зимней вишне»

Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 37 детей и 23 взрослых, мог быть поджог. Такую вероятность допустил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев, об этом он написал в своем Instagram по случаю третьей годовщины трагедии.

По его словам, спустя столько времени его до сих пор терзают сомнения насчет произошедшего. Тулеев задавался вопросом, почему пламя так быстро распространилось по зданию, а температура возгорания была такой высокой — 700 градусов. «Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — сказал он.

Экс-глава региона отметил, что торговый центр в тот день оказался «специально выстроенной ловушкой». Кинозалы и игровые помещения были расположены на верхнем этаже, двери наглухо закрыты, пожарная сигнализация не работала, вентиляция действовала в обратном направлении и раздувала пламя.

Аман Тулеев добавил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пошла с одноклассниками в кино. Когда началось возгорание, она перестала отвечать на звонки. «Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают... То есть все переплелось — и наша общая, и личная боль», — заключил бывший политик.

25 марта 2018 года огонь распространился по зданию после того, как вода с протекающей крыши залила светильник, и произошло замыкание. Погибли 60 человек, еще 79 пострадали. После случившегося были возбуждены уголовные дела и наказаны ответственные должностные лица.