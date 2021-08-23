В российском городе трамвай загорелся и попал на видео

В Нижнем Тагиле на площади Славы загорелся трамвай. Инцидент попал на видео, кадры с полыхающим транспортом опубликовало городское сообщество «Тагил без ям» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен объятый огнем российский трамвай, в воздух от него поднимается черный столб дыма. Горящий транспорт заблокировал движение по путям — на записи видно, что позади него остановился еще один трамвай, который не мог проехать.

Как сообщает РИА Новости, в результате пожара в трамвае никто не пострадал. В момент инцидента в трамвае находилось 20 пассажиров, в том числе двое детей. Все успели выбежать.

Причина возгорания общественного транспорта не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Курчатовском районе Челябинска маршрутка загорелась во время движения. Пассажиры сами эвакуировались из автомобиля, пострадавших нет.