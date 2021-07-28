В России трамвай разогнался на склоне, устроил дрифт и попал на видео

В Курске у трамвая отказали тормоза, в результате чего он разогнался на склоне и устроил дрифт. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал издания Baza.

На снятых очевидцами кадрах можно наблюдать сошедший с рельсов трамвай, который мчится по обочине дороги. В конце пути, на повороте, его заносит, и трамвай врезается в столб.

Как сообщает информационное агентство «Курск», в результате ДТП пострадали два человека — пассажир и пешеход. В МУП «Курскэлектротранс» заявили, что трамвай был исправен. Техосмотр проходил дважды в год и ежедневно, перед выпуском на линию.

Ранее сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальской железной дороги 34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне «Урюм — Нанагры». Движение по перегону приостановили, пострадавших нет.