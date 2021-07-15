Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкалье 34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне «Урюм – Нанагры».

В Могочинском районе Забайкальской железной дороги 34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне «Урюм — Нанагры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Движение по перегону приостановили, пострадавших нет.

«На перегоне Нанагры-Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. В настоящее время движение по перегону приостановлено. <…> Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что отменены пригородные поезда №6221 сообщением Ксеньевская — Зилово, №6220 сообщением Зилово — Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом. Также задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №2 Москва — Владивосток и №392 Чита — Благовещенск. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечены водой и дополнительным питанием. Ожидается задержка еще четырех поездов.

Как сообщает РИА Новости, в результате повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети. Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, причины происшествия устанавливают.

26 июня пассажирский поезд Москва — Сухум столкнулся с трактором в Абхазии, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Поезд с рельсов не сошел, но получил повреждения. Никто из пассажиров не пострадал.

В марте в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге 18 цистерн с нефтью сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Дальневосточная — Форель. Известно, что десять цистерн опрокинулись, произошла утечка топлива, в каждом опрокинувшемся резервуаре было от 61 до 67 тонн нефти.