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Последствия схода 18 нефтяных цистерн с рельсов под Хабаровском попали на видео

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В Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге 18 цистерн с нефтью сошли с рельсов. Об этом в субботу, 6 марта, РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел на перегоне Дальневосточная — Форель. Известно, что десять цистерн опрокинулись, произошла утечка топлива. Как уточнил собеседник агентства, в каждом опрокинувшемся резервуаре — от 61 до 67 тонн нефти.

Последствия произошедшего попали на видео, кадры с места ЧП в своем Telegram-канале опубликовала «Комсомольская правда». В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент задержано движение пассажирских поездов. По факту случившегося проводится проверка.

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