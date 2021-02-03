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Вагон отцепился от поезда, пронесся по российскому городу и попал на видео

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В Чебоксарах отцепившийся от поезда вагон пронесся по железнодорожному переезду перед автомобилями и затормозил о локомотив. Видео произошедшего публикует портал ZaRulem.ws.

Сообщается, что инцидент произошел 2 февраля на пересечении железнодорожных путей и автодороги на Гремячевском проезде. На опубликованных кадрах видно, как отцепившийся вагон на высокой скорости проносится по переезду, а затем врезается в локомотив в районе Автозаправочного проезда, который находится примерно в 1,5-2 километрах от переезда.

В 2020 году во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов. В результате столкновения с рельсов сошли не только локомотивы №3812 и №1255, но и один пустой полувагон. На опубликованных кадрах видны искореженные рельсы и поврежденные вагоны.

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