Россиянин умер в результате схода 30 вагонов с мазутом с рельсов

Работник железнодорожных путей, пострадавший при сходе 30 вагонов с мазутом у станции Новки-1 во Владимирской области, скончался по пути в больницу. Об этом РИА Новости сообщил дежурный диспетчерской службы Камешковского района.

«Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет», — сказал собеседник агентства. Другие подробности произошедшего с погибшим не сообщаются.

Авария на перегоне Новки-1 — Тереховицы произошла днем в понедельник, 16 ноября. В результате с рельсов сошли 30 из 54 вагонов, из шести цистерн разлился мазут. Прибывшие на место спасатели работали над предотвращением дальнейшего розлива и возгорания топлива. Следователи начали проверку.