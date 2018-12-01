Назван вид находившейся на сошедшем с рельсов поезде военной техники

В военном составе, который следовал на ремонтный завод и сошел с рельсов в Омской области, перевозили самоходные гаубицы, сообщил ТАСС в субботу, 1 декабря, источник в экстренных службах региона.

«На грузовых платформах поезда находились самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика"», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной схода вагонов стал дефект рельса.

Ранее в сети появились первые снимки сошедшего с рельсов грузового поезда. На фотографиях можно было рассмотреть перевернутые вагоны и разбросанные элементы техники. Сообщалось, что в результате происшествия перевернулся 21 вагон, а также возникли задержки поездов и была повреждена контактная сеть. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

1 декабря стало известно о том, что в Называевском районе Омской области несколько платформ с гусеничной военной техникой сошли с рельсов.

САУ (боевая машина с артиллерийским орудием на самоходном шасси) «Гвоздика» является советским пехотным орудием, предназначенным для уничтожения и подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Машина оказывает огневую поддержку танков и пехоты в бою.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!