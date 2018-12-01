Появились снимки с места крушения вагонов с военной техникой в Омской области

В сети появились первые фотографии сошедшего с рельсов грузового поезда в Омской области, который следовал на ремонтный завод с военной техникой. Кадры с места происшествия опубликованы во «ВКонтакте».

На снимках видны перевернутые вагоны и разбросанные элементы техники.

Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» 1 /5

«Около 00:50 местного времени на 537-м километре Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет», — рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Называевского района Омской области, передает БК55.

Сообщается, что в результате происшествия возникли задержки поездов и была повреждена контактная сеть. Частично движение по железной дороге было восстановлено. Причины произошедшего пока неизвестны.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего, говорится на официальном сайте ведомства.

1 декабря стало известно о том, что в Называевском районе Омской области несколько платформ с гусеничной военной техникой сошли с рельсов.

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