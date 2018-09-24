Результат крушения поезда в США сняли с дрона

@ABC / Twitter

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Айова в результате обрушения моста. О происшествии, в котором обошлось без пострадавших, сообщает ABC News.

Поезд с 20 вагонами, гружеными песком и соевым маслом, рухнул в реку Флойд недалеко от городка Алтон после того, как мост не выдержал его веса. Это произошло около половины пятого утра в воскресенье, 23 сентября. Сообщается, что в результате никаких опасных веществ в воду не попало.

Официальный представитель железнодорожной компании Union Pacific объяснил, что опоры моста, вероятно, размыли сильные дожди и недавнее наводнение.

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