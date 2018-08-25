Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марселе

Во французском Марселе сошел с рельсов пассажирский поезд. В нем находились 350 человек, говорится в сообщении Национальной компании французских железных дорог в Twitter.

В результате происшествия никто не пострадал, однако было нарушено движение. Инцидент произошел с поездом, который прибывал на станцию в Марселе на низкой скорости.

Компания в качестве компенсации предложила пассажирам бесплатно отложить поездку. Ночью 25 августа движение поездов было восстановлено.

Ранее 8 июля сообщалось, что на северо-западе Турции в провинции Текирдаг (Tekirdağ) поезд сошел с рельсов. В результате крушения погибли 10 человек, 73 получили ранения. Поезд перевозил 360 пассажиров из Эдирне в Стамбул.

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