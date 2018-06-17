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Опрокинувшийся поезд в Казахстане сняли на видео

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Senin Koktemin / YouTube

Один человек погиб и трое пострадали в результате железнодорожной аварии в Казахстане. Кадры с места происшествия, снятые очевидцами, были опубликованы в YouTube.

На кадрах видно, что у накренившихся вагонов выбиты окна, через которые проходила эвакуация пассажиров.

Как сообщает ТАСС, восемь вагонов сошли с рельсов, три из них опрокинулись на бок. «Произошел сход вагонов пассажирского поезда №9 "Байтерек" в Шуском районе Жамбылской области. По уточненной информации, сошли восемь вагонов, из них три — на боку», — сказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших в ЧП», — добавил Иманкулов. По его словам, пассажиров состава отправляют на попутном поезде до станции Шу.

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