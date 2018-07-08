Десять человек погибли при сходе поезда с рельсов в Турции

На северо-западе Турции в провинции Текирдаг (Tekirdağ) поезд сошел с рельсов. В результате крушения погибли 10 человек, 73 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah.

Раненые были эвакуированы на вертолетах. Более ста машин скорой помощи были отправлены на место происшествия, передает TRT Haber со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Эйюпа Гюмюша (Eyüp Gümüş). Мэрия города Чорлу, куда доставляются пострадавшие, призвала жителей сдавать кровь.

По данным издания, поезд перевозил 360 пассажиров из Эдирне в Стамбул. Сообщается, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

«Было установлено, что по причине проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт», — приводит Анатолийское агентство заявление министерства транспорта, мореходства и коммуникаций страны.

Пресс-служба президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер выразил соболезнование родственникам погибших в железнодорожной катастрофе и пожелал пострадавшим в результате происшествия скорейшего выздоровления.

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