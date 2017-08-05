В Забайкалье с путей сошли 23 вагона грузового поезда

В Забайкальском крае на перегоне Яблоновая — Тургутуй сошли 23 вагона грузового поезда, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Из-за инцидента задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования, ОАО «РЖД» обеспечило питание для своих клиентов.

О причинах схода не сообщается. Известно, что опрокинувшиеся вагоны были пустыми. В настоящее время движение по перегону временно приостановлено из-за нарушившегося в результате инцидента габарита пути, уточняет краевое управление МЧС.

9 июня в районе переезда Белоостров под Санкт-Петербургом сошли с рельсов два вагона пригородной электрички. В поезде в этот момент находилось 50 пассажиров, никто не пострадал.

В ночь 9 апреля в столице на перегоне станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги пригородная электричка столкнулась с двигавшимся за ним пассажирским поездом дальнего следования Москва — Брест. Тогда за медицинской помощью обратились 50 человек, госпитализация потребовалась 12 пострадавшим.