В Омской области вагоны военного состава сошли с рельсов

В Омской области несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, сошли с рельсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

По информации ведомства, никто из личного караула не пострадал. «После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовые вагоны сошли с пути в Называевском районе Омской области.

По предварительной информации, возможны задержки пассажирских поездов: №096 Москва — Барнаул, №055 Москва — Красноярск, №076 Москва — Нюренги, №118 Москва — Новокузнецк, №068 Москва — Абакан, №02 Москва — Владивосток, №070 Москва — Чита.

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