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Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе попали на видео

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В Амурской области 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Видео последствий железнодорожной катастрофы публикует Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что вагоны свалены в кучу. Движение заблокировано с обеих сторон. Вокруг образовавшейся груды вагонов — десятки людей в оранжевых жилетах.

Согласно информации на сайте РЖД, из-за случившегося задержаны несколько поездов дальнего следования и пригородные поезда. Пострадавших в результате аварии нет, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее в сети появилось видео из Чебоксар, на котором отцепившийся от поезда вагон пронесся по железнодорожному переезду перед автомобилями и затормозил о локомотив.

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