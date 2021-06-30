В России маршрутка загорелась на ходу и попала на видео

В Курчатовском районе Челябинска маршрутка загорелась во время движения. Пассажиры сами эвакуировались из автомобиля, пострадавших нет, сообщили изданию 74.ru в региональном управлении МЧС. Видео произошедшего опубликовано в местном паблике во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на обочине дороги стоит полностью сгоревшая маршрутка. Пожарные тушат ее, но из автомобиля все равно валят клубы дыма.

По данным регионального управления МЧС, к настоящему моменту пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее из-за столкновения двух автобусов на Кубани под Сочи один из них загорелся. В результате аварии пострадали 15 детей и водитель одного из транспортных средств. В момент столкновения в автобусах находились 62 ребенка и два водителя.