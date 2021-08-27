Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелась кровля многоэтажного дома, в результате пожара погибли два человека, об этом сообщает ТАССТАСС со ссылкой на МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что возгорание произошло на площади 780 квадратных метров в пятиэтажке по адресу улица Мичурина, дом 98. В настоящее время огонь локализован, производится проливка и разбор конструкций. Тушение производилось по повышенному рангу сложности 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Из дома эвакуировали 65 жильцов, в том числе семь детей.

В ходе разведки была обнаружена семья из двух человек, оба погибли, предположительно, от отравления угарным газом, передает «Интерфакс». Еще одну женщину удалось вывести из горящей квартиры живой. Среди причин городские службы Екатеринбурга называют короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, «Рассматриваются различные версии случившегося. Однако среди основных — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности жильцами. Дверь на чердак не запиралась. Могли быть посторонние, бездомные, неосторожно обращаться с огнем», — пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту происшествия. Как только пожар будет ликвидирован, сотрудники произведут осмотр и установят причины возгорания, точный очаг и личности погибших. Опрашиваются свидетели и очевидцы.

Ранее из-за природного пожара был перекрыт участок федеральной трассы Р242 Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость оказалась осложнена.

