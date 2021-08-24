К тушению пожара в российском регионе привлекли авиацию и поезд

На тушение пожара в Свердловской области направлены силы авиации и пожарный поезд

Авиация и пожарный поезд направлены на тушение природного пожара в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона, передает ТАСС.

В составе сил авиации задействован вертолет МЧС Ми-8, также планируется прибытие вертолета Ми-8 Росгвардии.

В областном главке МЧС рассказали, что забор воды для тушения будет производиться в Волчихинском водохранилище, которое находится в пяти километрах от очага возгорания. Согласно данным властей, на данный момент площадь пожара составляет 50 гектаров.

Ранее из-за природного возгорания перекрыли участок федеральной трассы Р242 Пермь — Екатеринбург. Отмечается, что движение приостановлено в районе горы Волчихи. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость у водителей осложнена. Автолюбителям предлагается объехать участок дороги через Первоуральск, Дегтярск, село Первомайское или поселок Билимбай.