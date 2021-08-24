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Десятки россиян эвакуировали из-за природного пожара на Урале

В Свердловской области эвакуировали 30 жителей из-за природного пожара
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области местные власти эвакуировали десятки россиян из-за природного пожара. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Тушение пожара в Первоуральском городском округе Свердловской области продолжается. К месту пожара направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино.(...) Эвакуированы 30 человек», — говорится в сообщении.

Эвакуированных жителей отправили в пункт временного размещения. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 гектаров, это соизмеримо с 50 футбольными полями.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара перекрыт участок федеральной трассы Р242 ПермьЕкатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области. Движение перекрыто в районе горы Волчихи. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость осложнена.

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